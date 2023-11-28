МИД РФ уведомил Японию о прекращении соглашения по сокращению ядерного оружия

Фото: depositphotos/ruskpp

Российская сторона уведомила правительство Японии о прекращении действия двустороннего соглашения в области сотрудничества по ликвидации подлежащего сокращению ядерного оружия. Об этом министерство иностранных дел РФ сообщило на своем сайте.

Уточняется, что данный шаг был сделан в соответствии с распоряжением российского кабмина от 7 ноября. Соглашение, подписанное правительствами стран в 1993 году, должно истечь после 6 месяцев с даты уведомления японской стороны, то есть 21 мая 2024 года.

Причиной расторжения соглашения в дипломатическом ведомстве назвали антироссийскую политику администрации премьер-министра Японии Фумио Кисиды. В частности, речь идет о санкциях в отношении РФ, а также о наращивании Токио военной активности в районе российского Дальнего Востока.

"Считаем невозможным продолжение взаимодействия с недружественным государством по вопросам, затрагивающим в том числе интересы нашей национальной безопасности", – подчеркнули в пресс-службе МИД.

До этого японские власти выразили сожаление по поводу решения остановить действие соглашения. Как заявил генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно, РФ якобы приняла это решение в одностороннем порядке без оповещения японской стороны.

Соответствующее распоряжение, размещенное 9 ноября на портале правовых актов, было подписано Михаилом Мишустиным.



Лавров заявил, что РФ выступает за сохранение дипломатических отношений с Японией