Bloomberg: Турция намерена поменять курс внешней политики

09:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Турция намерена улучшить отношения с партнерами по НАТО путем установления связей с администрацией Байдена. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что президент Турции рассчитывает, что данное сближение увеличит шансы сделок на закупку вооружений.
Кроме того, в Анкаре в целом намерены поменять курс ведения внешней политики. В Турции опасаются возможных санкций со стороны Евросоюза. Ранее Европарламент призвал страны-члены ЕС ввести жесткие ограничения против Турции из-за ее действий в Средиземном море. Данный вопрос будет подробно обсуждаться на саммите глав государств и правительств ЕС 10–11 декабря.
Усиление разногласий с Москвой, по данным агентства, также является причиной изменения внешней политики. Турция и Россия не сходятся в интересах в Ливии и Сирии. Также отношения стран являются напряженными после того, как "Турция вторглась на задний двор России на Кавказе, поддержав Азербайджан" во время конфликта в Нагорном Карабахе.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Лидеры двух стран обсудили реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху. Лидеры подчеркнули необходимость последовательного и полного выполнения решений, принятых для установления стабильности в регионе.
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