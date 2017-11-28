Украина в Европе никому не нужна – Клинцевич

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отреагировал на критику Украины по поводу возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Он сравнил действия Киева с персонажем мультфильма "Баба-Яга против!".
"Ничего нового. Украина опять уподобилась персонажу старого советского мультфильма "А Баба-яга против!". Тупое, бессмысленное противодействие любым попыткам оздоровить политическую ситуацию в Европе, сделать ее более предсказуемой и безопасной, что в принципе невозможно без активного включения в этот процесс России", – написал сенатор на своей странице в Facebook.
Он также считает, что подобные выступления являются гибельной линией для самой же Украины, ведь, по его мнению, Украина в Европе никому не нужна, и при определенных обстоятельствах "будет проглочена".
"Все исторические и геополитические факторы криком кричат, что Украина может состояться как государство только вместе с Россией", – резюмировал Франц Клинцевич.
Ранее сообщалось, что Украина негативно отнеслась к возможному возвращению российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). По мнению Киева, без восстановления территориальной целостности Украины это противоречит международному праву.
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