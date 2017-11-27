Киев прокомментировал заявление Ягланда о членстве России в Совете Европы

27 ноября, 16:45
Фото: ТАСС/ МИхаил Джапаридзе
В Киеве считают, что возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) без восстановления территориальной целостности Украины противоречит международному праву. Об этом в Twitter написала пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца.
По ее мнению, необходимо исправить международно-правовые нарушения. Беца также отметила, что в вопросе выполнения международного права, ценностей не может быть компромиссов.
Ранее глава Совета Европы Турбьерн Ягланд в интервью изданию Financial Times заявил о возможной отмене антироссийских санкций. По его словам, в Совете Европы поднимался вопрос ою отмене санкций, которые ранее были введены против Российской Федерации из-за "агрессии в отношении Украины", ведь в противном случае Россия может выйти из состава совета.
Первый заместитель председателя Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление Турбьерна Ягланда и отметил, что Россия заинтересована в участии в международных организациях. По словам парламентария, не стоит забывать, что санкции, которые были введены со стороны Евросоюза, являются продолжением санкционной политики США
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