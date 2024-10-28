WP: китайские хакеры прослушивали советника Трампа

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Китайские хакеры из группировки Salt Typhoon прослушивали политиков из Соединенных Штатов, в том числе одного из советников бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Washington Post.

Хакеры атаковали систему, которая отслеживает запросы на прослушку. Специалисты пытались таким образом получить доступ к базе данных ФБР, чтобы узнать, за кем в настоящее время установлена слежка, говорится в статье. Ущерб от действий злоумышленников продолжают оценивать.

Ранее иранские хакеры похитили внутренние документы избирательного штаба Трампа и разослали их СМИ и лицам, связанным с действующим лидером государства Джо Байденом.

До этого связанные с Китаем хакеры взломали электронную почту посла США в Пекине Николаса Бернса. Так, они получили доступ как минимум к сотням тысяч электронных писем официальных лиц США.

