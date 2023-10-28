Еще тысячи мирных жителей погибнут в началом наземной операции Израиля в Газе – ООН

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Еще тысячи мирных жителей погибнут в случае начала Израилем широкомасштабной наземной операции в Газе. Сейчас тысячи мирных жителей находятся под завалами, а отключение телекоммуникаций мешает прийти им на помощь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

Как отметил Тюрк, гуманитарные последствия палестино-израильского конфликта будут катастрофическими.

"Тысячи людей уже погибли, многие из них – дети. Учитывая то, каким образом до сих пор проводились военные операции в контексте 56-летней оккупации, я выражаю тревогу по поводу возможных катастрофических последствий крупномасштабных наземных операций в Газе и потенциальной гибели еще тысяч мирных жителей", – заявил комиссар ООН.

Представитель ООН также отметил, что разрушение инфраструктуры связи подвергает гражданское население еще большей серьезной опасности, поскольку бригады скорой помощи больше не в состоянии найти раненых. По предварительным оценкам, тысячи людей все еще находятся под завалами.

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 7,7 тысячи человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

27 октября официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что Израиль "расширяет масштабы" сухопутной операции в Газе, чтобы обеспечить выполнение целей войны.