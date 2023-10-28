Лавров и Байрамов предложили нарастить усилия по нормализации отношений Еревана и Баку

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов высказалась во время телефонных переговоров о необходимости усилий по выстраиванию нормальных взаимоотношений между Ереваном и Баку. Об этом сообщили в пресс-службе российское внешнеполитического ведомства.

В заявлении МИД РФ сказано, что наращивание усилий по нормализации отношений должно осуществляться на основе трехсторонних договоренностей в 2020–2022 годы, включающих разработку мирного договора, открытие транспортных путей и определение государственных границ Армении и Азербайджана.

Кроме того, Лавров и Байрамов обсудили текущие вопросы двусторонних отношений Азербайджана и РФ, а также темы региональной и международной повестки дня.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. 20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября Нагорно-Карабахская Республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Уточнялось, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха. Жителей региона стали перевозить в Армению.

МИД РФ опроверг заявления Армении о влиянии РФ на протесты