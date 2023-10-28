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Россия, осуждает терроризм, но несогласна с неизбирательным применением силы в ответ на него, включая удары по гражданским объектам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя израильские бомбардировки сектора Газа. Его слова приводит РИА Новости.

Как отметил Лавров, Россия категорически не согласна с тем, что на терроризм можно отвечать, нарушая нормы международного гуманитарного права. Это касается, в частности, неизбирательного применения силы по объектам, где находится гражданское население, взятия заложников и иных действий, противоречащих международному гуманитарному праву.

Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль немедленно прекратить атаки на Газу и выйти из "состояния безумия".

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что за ночь были нанесены удары по 150 подземным целям на севере сектора Газа. Им подверглись туннели и другая инфраструктура. В ЦАХАЛ отметили, что в ходе атаки были уничтожены сторонники палестинского движения ХАМАС.