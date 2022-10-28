Медведев пожелал Маску удачи с Twitter и посоветовал бросить затею со Starlink на Украине

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пожелал американскому миллиардеру Илону Маску удачи с Twitter и рекомендовал бросить затею со Starlink на Украине.

"Удачи Илону Маску в преодолении политической предвзятости и идеологической диктатуры в Twitter. И завязывайте уже с этим бизнесом Starlink на Украине", – написал он в Twitter.

О покупке Илоном Маском соцсети стало известно в ночь на 28 октября. Генеральный директор Twitter Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули штаб-квартиру в Сан-Франциско, а соцсеть возглавил основатель SpaceX.

До этого Маск заявил, что принадлежащая ему компания SpaceX больше не сможет оплачивать обслуживание Starlink на Украине исходя из финансовых соображений. Организация также обратилась к Пентагону с просьбой взять на себя покрытие расходов.

Позднее американский предприниматель сообщил, что готов и дальше предоставлять Украине услуги спутниковой связи Starlink на безвозмездной основе, несмотря на убытки.



Илон Маск отказался от денег Пентагона для финансирования Starlink на Украине

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