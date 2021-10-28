Эксперт признала незначительными штрафы для буйных депутатов Саратовской облдумы

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Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова в разговоре с Москвой 24 отметила, что штрафы за неподобающее поведение депутатов на заседаниях должны быть внушительными.
Ранее в Саратовской областной думе приняли законопроект о наказании для депутатов за выкрики с места, использование плакатов и мегафонов без письменного разрешения спикера парламента. Штраф для физических лиц составит 3–4 тысячи рублей, для должностных лиц – 7–10 тысяч, сообщают местные СМИ. Повторное нарушение обойдется в 5 и 15 тысяч рублей соответственно.
Заседание, на котором депутаты рассматривали законопроект, продлилось больше 14 часов. При этом парламентарий от КПРФ Николай Бондаренко во время обсуждения заявил, что не боится штрафов, и попросил дать ему "абонемент" на нарушения до конца созыва.
Комментируя принятый законопроект, Холгова согласилась, что за неподобающее поведение необходимо наказывать.
"Этикет подталкивает нас относиться уважительно к комфорту окружающих. Неважно, где мы в этот момент находимся. Если люди присутствуют на заседании думы, они должны относиться с уважением к комфорту других участников", – подчеркнула эксперт по этикету.
При этом штрафы за пронесенные плакаты, если на них не присутствуют ненормативная лексика и неподобающие для делового этикета картинки, собеседница Москвы 24 назвала излишними. Холгова объяснила это тем, что в целом они не мешают рабочему процессу.
"Мегафон совершенно точно недопустимо использовать. Что еще будут делать для привлечения внимания? Разжигать костер, стучать в бубен?" – обращает внимание Холгова.
По ее словам, за неподобающее поведение представители власти должны платить внушительные штрафы с вынесением предупреждения. Холгова уверена, что слова депутата про "абонемент" за нарушения до конца созыва говорят о недостаточности принятого наказания.
Кроме того, необходимо постоянно работать с людьми над нормами этикета и проводить разъяснительные беседы, резюмировала Холгова.
Ранее в Саратовской областной думе произошла драка между депутатами. Потасовка завязалась после того, как парламентарий Анатолий Ципящук кинул в Николая Бондаренко бутылку с водой. Тот в свою очередь попытался облить оппонента в ответ. В итоге на Бондаренко напал еще один депутат Дмитрий Чернышевский.
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