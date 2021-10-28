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Эксперт признала незначительными штрафы для буйных депутатов Саратовской облдумы

Бить рублем. Как штрафы за выкрики с места помогут воспитать депутатов
политика регионы эксклюзив

Фото: srd.ru

Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова в разговоре с Москвой 24 отметила, что штрафы за неподобающее поведение депутатов на заседаниях должны быть внушительными.

Ранее в Саратовской областной думе приняли законопроект о наказании для депутатов за выкрики с места, использование плакатов и мегафонов без письменного разрешения спикера парламента. Штраф для физических лиц составит 3–4 тысячи рублей, для должностных лиц – 7–10 тысяч, сообщают местные СМИ. Повторное нарушение обойдется в 5 и 15 тысяч рублей соответственно.

Заседание, на котором депутаты рассматривали законопроект, продлилось больше 14 часов. При этом парламентарий от КПРФ Николай Бондаренко во время обсуждения заявил, что не боится штрафов, и попросил дать ему "абонемент" на нарушения до конца созыва.

Комментируя принятый законопроект, Холгова согласилась, что за неподобающее поведение необходимо наказывать.

"Этикет подталкивает нас относиться уважительно к комфорту окружающих. Неважно, где мы в этот момент находимся. Если люди присутствуют на заседании думы, они должны относиться с уважением к комфорту других участников", – подчеркнула эксперт по этикету.

В хороших семьях воспитывают детей так, что нельзя выкрикивать с места. На уроке нужно поднять руку, чтобы дали слово. Это хороший тон. Использование мегафонов – вообще за рамками здравого смысла. Давайте все с ними придут. Во что тогда превратится заседание или любое другое собрание? Это абсурдная история.
Альбина Холгова
президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу

При этом штрафы за пронесенные плакаты, если на них не присутствуют ненормативная лексика и неподобающие для делового этикета картинки, собеседница Москвы 24 назвала излишними. Холгова объяснила это тем, что в целом они не мешают рабочему процессу.

"Мегафон совершенно точно недопустимо использовать. Что еще будут делать для привлечения внимания? Разжигать костер, стучать в бубен?" – обращает внимание Холгова.

По ее словам, за неподобающее поведение представители власти должны платить внушительные штрафы с вынесением предупреждения. Холгова уверена, что слова депутата про "абонемент" за нарушения до конца созыва говорят о недостаточности принятого наказания.

Если бы регулирующий орган ввел штраф не в 4, а, например, в 890 тысяч рублей, это уже ощутимо. Тогда бы никто не сказал фразу про "абонемент". Когда сумма будет внушительной, таких наглых реплик не станет.
Альбина Холгова
президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу

Кроме того, необходимо постоянно работать с людьми над нормами этикета и проводить разъяснительные беседы, резюмировала Холгова.

Ранее в Саратовской областной думе произошла драка между депутатами. Потасовка завязалась после того, как парламентарий Анатолий Ципящук кинул в Николая Бондаренко бутылку с водой. Тот в свою очередь попытался облить оппонента в ответ. В итоге на Бондаренко напал еще один депутат Дмитрий Чернышевский.

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