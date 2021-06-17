Депутаты Рады устроили драку во время заседания

Фото: телеграм-канал "Политика Страны"

Депутаты Верховной рады устроили драку на заседании, когда рассматривались поправки к законопроекту о реформе Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом сообщает РИА Новости.

Потасовка началась после слов депутата от партии власти Никиты Потураева о необходимости "расстрелять "Оппозиционную платформу". Его слова спровоцировали драку между представителями оппозиции и пропрезидентской партии "Слуга народа".

После небольшого перерыва Потураев принес извинения и отметил, что его слова не были призывом к насильственным действиям и никто в зале не заслуживает репрессий.

В свою очередь, спикер парламента Дмитрий Разумков призвал всех к толерантности и сдержанности в высказываниях.

В прошлом году драка между депутатами произошла на заседании Законодательного собрания Ульяновской области. Как сообщил руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев, драка завязалась после провокации со стороны коллег из КПРФ.

По его словам, стычка началась, когда один из депутатов "Единой России" попытался сорвать вывешенный представителями КПРФ плакат. На нем были изображены губернатор региона Сергей Морозов и лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин. При этом на плакате было написано "голубки".

