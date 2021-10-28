МИД ответил на призывы США ввести санкции против России из-за цен на газ

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Замглавы МИД РФ Александр Панкин ответил на призывы в конгрессе США ввести санкции против России из-за роста цен на газ. По его словам, Россия соблюдает все контрактные обязательства по газу и для увеличения поставок есть определенные условия.

Панкин добавил, что есть масса других стран, которые всегда заявляли о готовности наращивать свои поставки.

"Если кто-то просит чуть больше, то есть определенные условия, будь то цена транзита, задействование определенных маршрутов. Если вы будете на меня давить и говорить о тяжелой ситуации с просьбой на прежних условиях или на худших условиях наращивать поставки, потому что у нас кризис, кто вам мешал год назад, когда газ стоил 100, закупить его на полвека вперед. Вы делали ставку на то, что газ будет стоить три копейки или уйдет в минус, или появится солнечная энергия, которая вообще заменит все, то это ваши расчеты", – заявил РИА Новости замглавы МИД на полях Веронского экономического форума.

В начале октября в конгрессе США выступили за введение санкций против "Северного потока – 2" из-за рекордного скачка цен на газ. Инициатива принадлежит конгрессмену Майклу Макколу.

По его мнению, рост цен на газ в Европе был якобы спровоцирован Россией. Это было сделано посредством ограничения поставок на европейский рынок. Конгрессмен также обвинил Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что они допустили возможность давления России на Европу через манипулирование газовыми рынками.

Между тем исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс заявил, что Россия не причастна к росту цен на газ в Европе. По его мнению, на стоимость влияют глобальные тенденции, в том числе сильный рост потребления сжиженного газа.

