Пушков высмеял реакцию Польши на решение Суда ЕС о выплате штрафа

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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию Польши относительно решения суда ЕС о выплате 1 миллиона евро в день. По мнению политика, негодование Варшавы является наигранным.
"ЕС – это союз с жесткими правилами: за выгоды в экономике страны платят суверенитетом. В Варшаве не знали, куда вступали? Нельзя быть немножко беременной, доказывает ЕС. Польше предстоит доказать обратное", – написал Пушков на своей странице в Twitter.
Накануне суд Европейского союза наложил на Варшаву штраф в размере миллиона евро в день до ликвидации дисциплинарной палаты Верховного суда. Заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета раскритиковал такое решение, назвав его шантажом и узурпацией.
По мнению Калеты, суд ЕС своим решением игнорирует польскую Конституцию. Кроме того, считает замминистра, действия о введении штрафа в адрес Польши находятся вне компетенций суда.
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