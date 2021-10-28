Пушков высмеял реакцию Польши на решение Суда ЕС о выплате штрафа

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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию Польши относительно решения суда ЕС о выплате 1 миллиона евро в день. По мнению политика, негодование Варшавы является наигранным.

"ЕС – это союз с жесткими правилами: за выгоды в экономике страны платят суверенитетом. В Варшаве не знали, куда вступали? Нельзя быть немножко беременной, доказывает ЕС. Польше предстоит доказать обратное", – написал Пушков на своей странице в Twitter.

Накануне суд Европейского союза наложил на Варшаву штраф в размере миллиона евро в день до ликвидации дисциплинарной палаты Верховного суда. Заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета раскритиковал такое решение, назвав его шантажом и узурпацией.

По мнению Калеты, суд ЕС своим решением игнорирует польскую Конституцию. Кроме того, считает замминистра, действия о введении штрафа в адрес Польши находятся вне компетенций суда.