Советник главы Нагорного Карабаха сдался азербайджанским властям

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Советник президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян решил сдаться властям Азербайджана. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

Он напомнил, что включен в черный список Азербайджана и азербайджанская сторона потребовала его прибытия в Баку для соответствующего расследования.

"Я принял решение направиться сегодня из Степанакерта в Шуши. Это решение, естественно, причинит сильную боль, волнение и стресс в первую очередь моим близким, но они, уверен, поймут", – написал Бабаян.

Он подчеркнул, что его неявка или побег только навредит армянскому народу.

"Это нанесет серьезнейший вред нашему многострадальному народу, многим людям, а этого я, как честный человек, труженик, патриот и христианин, допустить не могу", – заключил он.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

В результате боевых действий в непризнанной республике погибли около 200 человек, более 400 ранены. Кроме того, погибла группа российских миротворцев в результате обстрела азербайджанскими военными их автомобиля из стрелкового оружия.

Армянский народ Нагорного Карабаха вынужден покинуть территорию непризнанной республики. Люди выезжают из Нагорного Карабаха в Армению в сопровождении российских миротворцев. Всего там проживают порядка 120 тысяч армян.

28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Указ касается действий, вытекающих из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года. Согласно ему, будут распущены все государственные учреждения и организации, которые находятся в их ведомственном подчинении, до 1 января 2024 года.

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