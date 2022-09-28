Глава МВД Финляндии потеряла сознание во время брифинга

Фото: телеграм-канал "РИА Новости"

Во время вечернего правительственного брифинга по ситуации с инцидентом на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен упала в обморок. Мероприятие транслировалось на канале кабмина в интернете.

Уточняется, что в брифинге также принимали участие финский премьер-министр Санна Марин, глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, министр обороны Антти Кайконен.

Микконен потеряла сознание во время вопроса журналиста, адресованного премьеру Финляндии.

"Длинное заседание: необходима вода", – отметила ведущая пресс-брифинга.

Ранее на "Северном потоке" обнаружили три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне неподалеку от Борнхольма. Еще две были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Евросоюз поддержит любое расследование инцидентов на трубопроводах. При этом сами по себе аварии он назвал умышленными, сославшись на уже имеющуюся информацию.



Сроки устранения поломки газопроводов "Северного потока" назвать невозможно – оператор

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