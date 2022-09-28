Адвокат Медведчука предрек террор на территориях, куда вновь зашли ВСУ

Фото: Leo Correa/AP/ТАСС

Поддержавших Россию жителей территорий, на которые после перегруппировки ВС РФ зашли украинские войска, ожидает кровавый террор со стороны украинских карателей, сообщил адвокат украинского политика Виктора Медведчука Валентин Рыбин в интервью РИА Новости.

Причем это будет самое худшее его проявление, поскольку, как считает адвокат, поддержавших будут сдавать соседи.

"Соседи будут стучать. Соседи будут рассказывать: вот этот, вот этот, вот этот плохой", – сказал Рыбин.

Он добавил, что касаемо судебной квалификации действий людей, поддержавших Россию, будет лучше, если их попытается привлечь к ответственности государство, чем украинские каратели, которые будут "с ними расправляться".

Ранее Минобороны РФ прокомментировало ситуацию в Изюме и Балаклее. Там заявили, что ВС РФ перебросили войска на донецкое направление.

В ведомстве отметили, что переброска сил осуществлялась в течение трех дней. За это время было выполнено несколько отвлекающих и демонстрационных маневров. Параллельно по противнику наносились артиллерийские, ракетные и авиационные удары для недопущения потерь среди российских солдат.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Путин назвал целью СВО ликвидацию антироссийского анклава на Украине

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!