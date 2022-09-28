У Зеленского не получится сорвать частичную мобилизацию в России – Небензя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза международной организации прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о частичной мобилизации в РФ, которое тот записал на русском языке.
Небензя подчеркнул, что у Зеленского не выйдет сорвать частичную мобилизацию в России, поскольку граждане РФ прекрасно знают, за что они сражаются. Дипломат добавил, что западные пропагандисты плохо себе представляют менталитет российского народа.
"<...> президент Зеленский не постеснялся за последние дни записать несколько видеообращений по-русски, чтобы попытаться <...> по майданным рецептам "вбить клин" между властью и обществом", – приводит слова постпреда РФ РИА Новости.
По словам Небензи, единственная цель Запада – максимально ослабить и обескровить Россию, расчленить ее и подчинить своей воле. Постпред РФ подчеркнул, что россияне помнят историю и готовы отстаивать интересы своей страны.
21 сентября Владимир Путин подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. Как уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь те, кто имеет боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.
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