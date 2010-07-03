Спецпредставитель США по Украине Волкер подал в отставку

07:16
07:16
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Фото: Zuma/TASS
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку на фоне скандала вокруг разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
По данным телеканала CNN, Волкер был упомянут в жалобе на Трампа, которую осведомитель предоставил спецкомитету по разведке Палаты представителей Конгресса США.
В ней указывалось, что Волкер и постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондлэнд встретились с Зеленским после его июльского телефонного разговора с главой Белого дома.
Тогда они якобы передали Зеленскому указания по расследованию в отношении связанной с сыном бывшего вице-президента США Джозефа Байдена украинской газовой компании Burisma.
Процедуру импичмента Трампа начали в Конгрессе США
Ранее демократы в Палате представителей вызвали Волкера на слушания на тему контактов Трампа и Зеленского, которые должны были состояться 3 октября, передает News.ru.
25 сентября глава палаты Нэнси Пелоси назвала разговор американского и украинского лидеров основанием для отрешения Трампа от должности и инициировала процедуру импичмента.
Позже Белый дом опубликовал стенограмму разговора президентов. В ходе разговора Трамп заявил, что "было бы здорово", если бы Зеленский изучил "дело Байдена".
Сын Байдена Хантер был членом совета директоров Burisma, которая попала под следствие. Сам бывший вице-президент в 2016 году призвал уволить главного прокурора Украины, расследовавшего деятельность фирмы.
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