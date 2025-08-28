Три новых боевых корабля вошли в состав ВМФ России

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В состав Военно-морского флота (ВМФ) России вошли три новых корабля. Речь идет о патрульном судне "Виктор Великий", а также малых ракетных "Ставрополе" и "Тайфуне", сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Торжественную церемонию приема провел главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев.

На первом корабле Андреевский флаг впервые подняли в Балтийске. Он будет служить в Черноморском флоте. Там же аналогичная церемония прошла для судна "Ставрополь", которое было включено в состав Балтийского флота.

Мероприятие по приему малого ракетного корабля "Тайфун" в Черноморский флот состоялось в Махачкале.

Ранее Владимир Путин утвердил стратегию развития Военно-морского флота (ВМФ) России до 2050 года. Она включает в себя анализ развития военно-политической обстановки, возможных вооруженных конфликтов и потенциала ведущих военно-морских держав. Вместе с тем в документе дана оценка текущего состояния и возможностей ВМФ с учетом опыта спецоперации.

Позже в рамках совещания по мерам стимулирования обновления российского флота кабмин потребовал от Минтранса, Минпромторга, Минэнерго и Минэкономразвития РФ разработать и сверить с грузоотправителями реестр гражданских судов, которые подпадают "под списание" и должны быть заменены. Исходя из реестра ведомствам предстоит составить список предложений по продлению и расширению программы льготного лизинга.