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Американская компания Google не хочет, чтобы мир узнал правду об СВО и Донбассе, даже рискуя своей репутацией и активами. Об этом заявил председатель правления РОЦИТ, зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, сообщает Life.ru.

Так он прокомментировал начавшийся в Калифорнии суд, на котором компания хочет доказать, что не обязана исполнять требования российских инстанций разблокировать телеканалы РФ. По словам Горелкина, поведение Google напоминает человека, который хочет решить свои проблемы с помощью психолога, но при этом отказывается от услуг тех, кто рассказывает неприятную правду. Вместо этого он ищет тех, кто будет убеждать его в собственной правоте, указал он.

Депутат напомнил, что в данный момент американская компания пытается отменить решения судов РФ, но делает это через судопроизводство в Соединенных Штатах, при этом акционеры не знают о ситуации и проигранных делах Google в России. По его мнению, это делается ради того, чтобы не исполнять решения российских судов о разблокировке отечественных СМИ.

В свою очередь, член комитета ГД по информполитике Антон Немкин уточнил, что компания манипулирует системой правосудия, пытаясь через суды США и Великобритании заблокировать исполнение российских решений за рубежом. Кроме того, продолжил он, корпорация скрывает от своих акционеров истинные масштабы рисков.

Немкин выразил уверенность, что это все доказывает готовность Google пойти на любые действия, в том числе незаконные, желая создать "красивую картинку" и уклониться от ответственности. Со слов парламентария, акционерам стоит задуматься о прозрачности и честности компании на фоне этих событий.

Первое слушание по иску Google к российским телеканалам RT, "Спас" и "Царьград" было назначено на 28 августа в окружном суде Калифорнии. Как писали журналисты, компания хочет добиться решения, которое не позволило бы в дальнейшем предъявлять претензии за пределами Соединенных Штатов и Великобритании. Судебный процесс направлен на блокировку активности российских компаний в иностранных юрисдикциях, где сейчас происходит исполнение судебных решений, уточнил партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян.