Кадыров заявил об отправке новой группы добровольцев на СВО

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО, передает RT.

Политик отметил, что группа отправилась из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Ее провожал председатель правительства Чечни Магомед Даудов.

По словам Кадырова, добровольцы прошли подготовку на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина. Также региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова обеспечил бойцов комплектами обмундирования и необходимыми спецсредствами, добавил он.

Ранее Путин заявил, что Россия непобедима, пока в ней есть отправившиеся на СВО добровольцы. В разные времена были такие люди, которые не жалели себя ради Родины и будущего народа, подчеркнул российский президент. Он добавил, что у всех народов РФ было и остается что-то общее – морально-нравственная основа, любовь к Отечеству, уважение к старшим и истории.