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22 августа, 12:20

Политика

Алаудинов заявил, что Россия "обречена" победить в спецоперации

Фото: телеграм-канал "Апти Алаудинов "АХМАТ"

Россия "обречена" победить в спецоперации на Украине, такое заявление командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов опубликовал в своем официальном телеграм-канале.

"Опять же повторяюсь, как и раньше. Мы с вами должны осознанно для себя сделать вывод окончательно, раз и навсегда, что Россия обречена на победу", – высказался он.

По его мнению, другого исхода не может быть.

Владимир Путин ежедневно по многу часов контактирует с военными и членами кабмина, болея душой за ход спецоперации на Украине, отметил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он пояснил, что президент общается с командирами и рядовыми военными не для критики. Каждая такая беседа носит прикладной характер.

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