Зеленский назвал политическим заявлением план Китая по Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал план Китая по урегулированию украинского конфликта политическим заявлением. С таким мнением он выступил в интервью изданию О Globo.

"Премьер-министр Индии Нарендра Моди был здесь два дня назад и спросил меня: "Что вы думаете о китайском плане?" И я сказал, что это не план. Это просто политическое заявление", – указал украинский лидер.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что переговоры с Киевом возможны лишь без ультиматумов. По его словам, только мечтатели на Западе могут рассчитывать, что РФ пойдет на формулу Владимира Зеленского.

В Китае, в свою очередь, заявили, что военно-промышленные комплексы (ВПК) некоторых стран заинтересованы в затягивании конфликта на Украине, в связи с чем они продолжают им манипулировать.