Politico: Киев планирует представить США список целей в России для ударов

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Украинские власти намерены предоставить США список целей на территории РФ, по которым ВСУ готовы ударить американским дальнобойным оружием. Об этом сообщает издание Politico.

По информации журналистов, такой список на этой неделе привезут в Вашингтон глава Минобороны Украины Рустем Умеров и глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Таким образом Киев хочет убедить Вашингтон снять ограничения на использование своего оружия.

Тем не менее власти США не видят в этом необходимости, так как российская сторона отодвинула самые важные объекты от границы, сделав их недосягаемыми, утверждается в статье издания.

В Пентагоне заявили, что США пока не планируют снимать действующие ограничения на удары ВСУ американским оружием вглубь России. Там отметили, что Украина может использовать американскую военную помощь для самообороны и ответного огня, однако политика в отношении ударов вглубь РФ остается прежней.

Владимир Зеленский также сообщил о намерении предоставить президенту США Джо Байдену план действий по завершению конфликта с РФ. Такой же план киевские власти хотят показать кандидатам на пост главы государства на предстоящих выборах Камале Харрис и Дональду Трампу.