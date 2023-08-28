В Финляндии рассмотрят вопрос об ужесточении выдачи виз и ВНЖ гражданам РФ

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Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и глава МВД Мари Рантанен заявили о необходимости ужесточить процесс получения виз и вида на жительство (ВНЖ) в стране для граждан России.

До этого на территории Финляндии по запросу властей Украины задержали россиянина Воислава Тордена, ранее известного как Ян Петровский. Он оказался одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", предположительно, связанной с ЧВК "Вагнер". Мужчине вменяют вину за "террористические преступления", совершенные в ЛНР и ДНР в 2014–2015 годах.

По информации финских СМИ, Петровский въезжал в страну дважды: по визе и по ВНЖ. Последний финские власти выдали ему по причине обучения его супруги в местном учебном заведении.

"Необходимо сделать все, чтобы через границу не проникали люди, которые могут стать причиной угрозы национальной безопасности стран", – цитирует Рантанен издание Ilta-Sanomat.

В свою очередь, Орпо в интервью YLE заявил, что решение о пересмотре процесса связано с ситуацией с Петровским. Он отметил, что запросил информацию и оценку, стоит ли ужесточить возможности для россиян.

Согласно последним данным, россиянин находится в СИЗО в городе Вантаа. Вопрос о его экстрадиции по запросу Украины планируют рассмотреть позже. В ходе заседания суда по видеосвязи он пытался скрыть свою внешность.

