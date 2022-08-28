Пушков прокомментировал слова молдавского политика о поставках газа

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Поставки российского газа Молдавии стали бы фактическим субсидированием президентства главы страны Майи Санду, заявил сенатор Алексей Пушков.
"Какой смысл нам поддерживать поставками газа прозападный курс нынешней Молдавии? В ответ мы не получим ничего, кроме усиления этого прозападного курса. Ни благодарности, ни изменения политики от Санду ждать не приходится. Так надо ли нам финансировать такой курс?", – написал он в своем телеграм-канале.
Политик отметил, что у нынешний молдавский лидер придерживается прозападных позиций и открыто демонстрирует негативное отношение к РФ.
Ранее лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор заявил о готовности ехать в Москву на переговоры по газу.
Ранее сообщалось, что "Газпром" разрешил "Молдовагазу" отложить до 1 сентября оплату аванса по поставкам голубого топлива в августе. Отмечается, что компания "Молдовагаз" не выполнила обязательства по оплате аванса, в связи с чем обратилась к "Газпрому" с просьбой сдвинуть сроки оплаты.
В октябре прошлого года Молдавия и "Газпром" договорились о продлении контракта о поставках газа при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза". Спустя несколько месяцев Кишинев разместил заявку о поиске компании для проведения аудита.
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