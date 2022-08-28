Смена позиции Британии по Украине уничтожит консенсус Европы – СМИ

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Изменение позиции Лондона может разрушить и без того хрупкое единство Европы в вопросе поддержки Киева. Таким мнением поделилась обозреватель Мэри Дежевски в статье издания The Nation.

По словам автора, трудность для европейцев заключается в том, что, сколько бы они ни винили Москву в провоцировании дефицита энергоносителей, именно Европа первой решила прибегнуть к энергетическому оружию.

В статье поясняется, что попытки ЕС или Великобритании возложить всю вину на Москву поставят "ребром" вопрос, от которого пока все пытаются уклониться: "как долго общественность будет мириться с тяготами ради принципа?".

Ранее кандидат в премьер-министры Великобритании, глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что энергетический кризис в Великобритании продлится несколько лет, решение проблем потребует резких мер со стороны правительства. По словам Трасс, Великобритании необходимо возобновить разработку новых нефтегазовых месторождений в Северном море, а также ускорить темпы строительства АЭС. Кроме того, стране необходимо, по мнению Трасс, активнее переходить на возобновляемые источники энергии.

До этого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, лидер Соединенных Штатов Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц заявили, что продолжат оказывать поддержку Украине.

Кроме того, политики заявили о важности обеспечения безопасности ядерных объектов и обсудили прошедшие переговоры по обеспечению поездки специалистов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

