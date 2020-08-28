Лукашенко прокомментировал свое появление с автоматом

15:06
Фото: скриншот видео телеграм-канала Раньше всех. Ну почти.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил не критиковать его из-за появления с автоматом 23 августа.
"Это что, нормально? И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять", – приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
Также он отметил, что на фоне внешних угроз и с учетом обстановки в обществе он вынужден держать резерв военнослужащих.
Лукашенко добавил, что Западу не нужна Белоруссия, ему нужен "трамплин, как обычно, в Россию". Белорусский лидер выразил мнение, что противники хотят сломить власть и "подсунуть другую", которая обратится за военной поддержкой к другим государствам.
"Им нужен здесь рынок, где они будут торговать своей продукцией", – президент Белоруссии.
23 августа вертолет президента Белоруссии Александра Лукашенко приземлился на территории Дворца независимости в Минске. Глава государства вышел из него в бронежилете и с автоматом в руках.
9 августа в Белоруссии начались массовые протесты. Демонстранты выразили недовольство результатами президентских выборов, прошедших в этот день. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.
Комментируя ситуацию в стране, Лукашенко недавно заявил, что против Белоруссии ведется гибридная война. Он сообщил, что ею поражены средства массовой информации и информационная сфера.
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