Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

04:40
Фото: ТАСС/Петр Сивков
Единственным государственным языком Белоруссии должен быть белорусский, соответственно, русский язык следует лишить такого статуса. Об этом заявил бывший глава Верховного совета республики Станислав Шушкевич в интервью YouTube-каналу "И Грянул Грэм".
Он подчеркнул, что угрозы над русским языком нет. Однако государственным должен быть один – белорусский, потому что у него нет больше родины.
Русский язык в Белоруссии получил статус второго государственного в результате внесения поправок в Конституцию в 1995 году, передает РИА Новости.
"У нас нет никакого противостояния с русскими. У нас никогда не было межнациональной розни. Но мы всегда хотели быть белорусами", – добавил Шушкевич.
Шушкевич был главой Верховного совета Белоруссии в 1991–1994 годах. Он принял закон о переименовании Белорусской ССР в Республику Беларусь, а также подписал Беловежские соглашения в 1991 году.
С 1996 до 2018 года политик занимал пост главы партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" (БСДГ).
В 2019 году экс-президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который значительно сокращает объем обучения на языках национальных меньшинств.
Под это определение попал и русский язык. Согласно документу, предусматривается использование только национального языка во всех сферах жизнедеятельности.
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