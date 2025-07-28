Лавров раскрыл, что сказал наступившей ему на ногу девушке

Фото: kremlin.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал наступившей ему на ногу девушке, что скоро выйдет покурить. Этим он поделился на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

"Там много всяких измышлений. Прошла красивая девушка, наступила на ногу. Я решил, что она кокетничает. И сказал, что скоро выйду покурить", – сказал Лавров.

Ситуация произошла на саммите БРИКС в Казани. Лавров стоял позади Владимира Путина. В какой-то момент перед ним прошла девушка и наступила главе МИД РФ на ногу. Он оторвался от своих записей, посмотрел ей вслед и сказал пару слов. В оригинале записи голоса Лаврова не слышно. Однако в соцсетях моментально начали выяснять по движению губ, что же мог сказать глава МИД.

Ранее Лавров заявил, что Европа "остервенела". По его словам, напрашивался каламбур, но глава МИД воздержался. Так, Лавров выразил свои чувства после переговоров с коллегой из Мозамбика Марией Лукаш.