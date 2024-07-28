Мирный житель пострадал при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета на Донецк

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

При сбросе Вооруженными силами Украины (ВСУ) взрывоопасного предмета (ВОП) на Донецк пострадал мирный житель, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

По его словам, атака произошла в Кировском районе по Дагестанской улице. В данный момент мужчина 1965 года рождения с ранениями грудной клетки, плеча и бедра доставлен в медучреждение.

Кроме того, во время сброса ВОП был поврежден автомобиль, добавил мэр.

Ранее украинские беспилотники-камикадзе атаковали Донецк и Еленовку в ДНР. Еленовка подверглась атаке в 14:15, Петровский район Донецка в 15:10 и 18:10, уточнили в ведомстве. Помимо этого, украинские войска также выпустили 19 снарядов 155-миллиметрового калибра по Горловке и 18 снарядов аналогичного калибра по Донецку.

Более того, в Курской области в результате атаки украинского дрона пострадала мирная жительница. Она была доставлена в Суджанскую районную больницу, где ей оказали медицинская помощь.