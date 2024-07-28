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28 июля, 19:23

Политика

Украинские дроны-камикадзе атаковали Донецк и Еленовку в ДНР

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Украинские беспилотники-камикадзе атаковали Донецк и Еленовку в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщается в телеграм-канале представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Еленовка подверглась атаке в 14:15, Петровский район Донецка в 15:10 и 18:10, уточнили в ведомстве. Помимо этого, украинские войска также выпустили 19 снарядов 155-миллиметрового калибра по Горловке и 18 снарядов аналогичного калибра по Донецку.

Ранее силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Нижегородской областью.

До этого женщина пострадала в результате атаки украинского дрона в Курской области. Ее отвезли в больницу, где оказали всю необходимую помощь.

Кроме того, стало известно о возгорании трех резервуаров с топливом после атаки дронов ВСУ на нефтебазу в Курской области.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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