Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Нижегородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны РФ ликвидировала два украинских дрона в небе над Нижегородской областью. Министерство обороны России рассказало об этом в своем официальном телеграм-канале.

Противник попытался совершить атаку с помощью БПЛА самолетного типа около 07:00, уточнили в ведомстве.

Ранее женщина пострадала в результате атаки украинского дрона в Курской области. Ее отвезли в больницу, где оказали всю необходимую помощь.

До этого стало известно о возгорании трех резервуаров с топливом после атаки дронов ВСУ на нефтебазу в Курской области.

