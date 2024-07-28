28 июля, 09:40Политика
Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Нижегородской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Система противовоздушной обороны РФ ликвидировала два украинских дрона в небе над Нижегородской областью. Министерство обороны России рассказало об этом в своем официальном телеграм-канале.
Противник попытался совершить атаку с помощью БПЛА самолетного типа около 07:00, уточнили в ведомстве.
Ранее женщина пострадала в результате атаки украинского дрона в Курской области. Ее отвезли в больницу, где оказали всю необходимую помощь.
До этого стало известно о возгорании трех резервуаров с топливом после атаки дронов ВСУ на нефтебазу в Курской области.
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