Учения со стрельбой пройдут в акватории Новороссийска 29 июля

Фото: телеграм-канал "Черноморский флот"

В акватории морского порта Новороссийска пройдут плановые учения с дежурными силами ВМБ с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 по московскому времени в понедельник, 29 июля. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя главы города Александра Яменскова.

В ходе мероприятий будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани, уточнил Яменсков.

Кроме того, с 07:00 до 11:00 пройдут дообследования и уничтожение взрывоопасных предметов.

Ранее во время учений в Германии танк случайно выстрелил холостыми патронами над автобаном в Баварии. Проезжавший мимо автомобиль получил повреждения от упавших на него гильз. Танк находился в колонне бундесвера, едущей по автобану B 12 на учения в сторону города Пассау. Так как орудия боевой машины направлялись вверх, удалось избежать пострадавших.