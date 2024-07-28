28 июля, 13:34Политика
ВС РФ освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские военные освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, освобождение провели подразделения группировки войск "Центр" в ходе активных действий.
Ранее ВС РФ освободили в ДНР населенный пункт Лозоватское. Поселок под контроль взяли силы группировки войск "Центр".
До этого под контроль российских военнослужащих перешли Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Также подразделения российской армии сумели занять более выгодные рубежи и позиции.
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