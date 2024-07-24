ГД вводит дисциплинарный арест для бойцов СВО, сообщивших данные о своем местоположении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Госдума одобрила поправку, согласно которой бойцам СВО грозит дисциплинарный арест до 10 суток за передачу СМИ или распространение в Сети сведений о месте дислокации ВС РФ и других воинских формирований.

Командиры воинских частей, начальники органов военной полиции или гарнизонов могут сами принимать решение, на какой срок конкретно в рамках 10 суток вводить дисциплинарное наказание в отношении бойцов, задействованных в СВО, которые совершили грубый проступок.

Поправки после одобрения внесли ко второму чтению законопроекта "Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в СВО".

Накануне глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что внесенный на рассмотрение законопроект об ограничении использования телефонов военными в зоне боевых действий не предполагает запрета на устройства, необходимые для работы военнослужащих.

При этом член комитета ГД по обороне Виктор Заварзин добавил, что запрет телефонов в зоне СВО необходим, поскольку российские военные, используя их, ставят себя под удар. С его слов, уже были случаи, когда бойцы в соне СВО использовали устройства с выходом в интернет.

