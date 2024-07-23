Депутат Картаполов: используемые в боевой работе гаджеты не будут запрещены

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Законопроект об ограничении использования телефонов военными в зоне боевых действий не предполагает запрета на устройства, необходимые для работы военнослужащих. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, сообщает News.ru.

"Во-первых, речь не идет о гаджетах, используемых для боевой работы. Во-вторых, законопроект направлен на обеспечение безопасности военнослужащих и подразделений. И, в-третьих, урегулирование ранее принятых решений. Все остальное – от лукавого", – объяснил депутат.

Ранее член комитета ГД по обороне Виктор Заварзин сказал, что запрет телефонов в зоне СВО необходим, поскольку российские военные, используя их, ставят себя под удар. Парламентарий уточнил, что полностью поддерживает эту инициативу. С его слов, уже были случаи, когда бойцы в соне спецоперации использовали устройства с выходом в интернет.

До этого руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов рассказал, что почти каждое устройство и приложение является инструментом для отслеживания геолокации пользователя. Также, продолжил он, многие телефоны встраивают метаданные о местонахождении и времени в каждую фотографию, снятую на камеру гаджета. Чтобы обезопасить смартфон от сбора метаданных, Степанов рекомендовал ограничить доступ приложений к информации о геолокации в настройках телефона.

