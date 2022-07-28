Shell до конца года прекратит долгосрочные закупки российской нефти у третьих лиц

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Концерн Shell до конца текущего года прекратит долгосрочные закупки российской нефти у третьих лиц, кроме двух контрактов с небольшим независимым производителем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.
Также говорится, что Shell по-прежнему работает над заключением соглашения о выходе из проекта "Сахалин – 2" в России в соответствии со своими правами.
30 июня был принят указ президента России, направленный на передачу лицензий и активов SEIC (Sakhalin Energy Investment Company) во вновь созданную российскую компанию, которая возьмет на себя ее права и обязанности.
Согласно указу, иностранным акционерам предложат получить акции этого предприятия, эквивалентные их доле участия в SEIC.
"Shell оценивает свои права и продолжает работать над достижением приемлемого соглашения, которое позволит Shell выйти из проекта в соответствии со всеми применимыми правовыми требованиями и соглашениями", – говорится в отчете компании.
С 16 мая Shell остановила продажу топлива на автозаправочных станциях в РФ.
1 июня автозаправки под брендом Shell возобновили работу в Москве после покупки их российской компанией "Лукойл".
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