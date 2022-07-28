Украина лишится лучшего друга с уходом премьера Британии Джонсона – СМИ

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Украина лишилась "своего лучшего друга" в лице премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, пишет европейское издание Politico.

Как утверждается в материале, уход политика в отставку обескуражил его союзников в Киеве. Украинские власти опасаются, что Лондон не сохранит "тесные узы дружбы с Украиной".

7 июля Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он отмечал, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства.

Также сообщалось, что за пост премьера Великобритании будут бороться восемь претендентов, которым удалось получить голоса не менее 20 членов фракции консерваторов.

Среди них – экс-глава Минфина Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, министр финансов Надим Захави, экс-глава МИД Джереми Хант, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат, генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман, экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.

