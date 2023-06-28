Кириенко и Пушилин посетили позиции 114-й бригады на авдеевском направлении

Фото: телеграм-канал "Пушилин Д.В."

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил позиции 114-й бригады на авдеевском направлении. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

"На авдеевском направлении, как всегда, горячо. Подробности с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко узнали, посетив 114-ю бригаду", – написал он.

Командир Илья Малой рассказал Пушилину и Кириенко о том, как обстоят дела на фронте. По словам Пушилина, "обстановка внушает оптимизм".

Врио главы ДНР также отметил технические разработки подразделения и заявил, что есть "интересные решения".

"Все идет в дело, помогает бить противника. Все на это нацелены, боевой дух на высоте!", – резюмировал Пушилин.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили временный пункт дислокации командования 56-й мотопехотной бригады ВСУ в городе Краматорске в ДНР. Кроме того, в Донбассе воздушно-космические силы РФ ликвидировали объекты нефтепереработки и хранения топлива, обеспечивавшие группировку украинских войск в этом регионе.



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