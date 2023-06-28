Лидеры ЕС обсудят замороженные российские активы на саммите 29 июня – СМИ

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Главы европейских государств обсудят помощь Украине и ситуацию с замороженными российскими активами в рамках саммита 29 июня. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на высокопоставленного источника.

"В рамках обсуждения Украины будут подняты также темы замороженных российских активов, вопрос ответственности и помощи Украине", – рассказал собеседник агентства.

Как отметил источник, вопрос использования замороженных активов РФ является спорным, поскольку требует учета множества технических моментов и побочных эффектов.

Также участники саммита совместно с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом коснутся темы гарантий безопасности Киеву.

Ранее замглавы МИД Великобритании Лео Докерт признался, что Соединенное Королевство и страны Запада пока не нашли легальной возможности окончательно конфисковать российские активы, чтобы использовать их для восстановления Украины.

До этого Германия не поддержала идеи Евросоюза о передаче замороженных активов ЦБ РФ Украине. По мнению немецких властей, это чревато финансовыми или юридическими рисками. Неназванный чиновник отметил, что решение "откроет банку с червями" и создаст прецедент для других стран.



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