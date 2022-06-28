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Москва 24

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Политика

12:47

В МИД заявили о прекращении деятельности в РФ двух шведских госорганизаций

политика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Временному поверенному в делах Швеции в России Ю. Даниэльссону заявили о прекращении деятельности в РФ Шведского агентства международного развития и Шведского института. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В министерстве отметили, что любая деятельность этих организаций является нежелательной. При этом в случае принятия дальнейших усилий по продвижению этих ведомств в министерстве иностранных дел России пообещали объявить их сотрудников персонами нон грата.

Шведское агентство международного развития и Шведский институт являются государственными организациями, которые реализуют "Стратегии правительства Швеции по поддержке демократии, прав человека и окружающей среды в России на 2020–2024 годы". На эти цели ведомства получают финансирование в объеме 389 миллионов крон. В МИД пояснили, что с началом спецоперации Швеция пообещала использовать эти средства лишь для поддержки российских демократических, правозащитных, экологических НПО и независимых СМИ.

"На эти цели будет перенаправлено около 40% общего бюджета стратегии, изначально выделенного на реализацию российско-шведских проектов в других сферах с госучастием. Тем самым окончательно свернуты российско-шведские природоохранные инициативы в регионе Балтийского моря и Баренцевом/Евроарктическом регионе, а также обмен опытом в обеспечении социального благополучия и улучшения условий жизни людей с ограниченными возможностями по линии министерств, ведомств, регионов и муниципалитетов, а также взаимодействие по линии государственных вузов", – говорится в сообщении.

В министерстве заключили, что реализуемые в России проекты шведских организаций не отвечают изначальным целям, а стремятся дестабилизировать российское общество. Вместе с тем в МИД подчеркнули, что финансирование таких проектов носило непрозрачный характер.

Ранее МИД РФ объявил в качестве ответной меры 8 греческих дипломатических сотрудников в РФ персонами нон грата. Посол Греции Екатерина Нассика была вызвана в министерство, где ей был выражен решительный протест в связи с конфронтационным курсом греческих властей в отношении РФ. При продолжении греческими властями недружественной политики в отношении РФ МИД примет ответные меры.

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