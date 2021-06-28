Захарова прокомментировала сокращение посольством США консульских услуг с 1 августа

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
США самостоятельно уничтожают свою консульскую деятельность в России, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает "Газета.ру".
Таким образом представитель МИД прокомментировала решение посольства США в Москве с 1 августа прекратить оказывать консульские услуги в полном объеме из-за нехватки персонала.
"Не первый раз и не первый год посольство США уничтожает свою консульскую службу в России. И штат сокращало, и объявляло о закрытии генконсульств", – написала представитель МИД.
По словам Захаровой, Вашингтон придерживается политики сдерживания в отношении Москвы. В связи с этим Соединенные Штаты готовы наносить удар по гуманитарному направлению. Представитель МИД уточнила, что такие шаги американские партнеры используют из-за своих представлений о визовой политике.
Сообщалось, что причиной нехватки сотрудников стал список недружественных стран, в который попали США и Чехия. Согласно указу, оба государства потеряли возможность брать на работу в диппредставительства граждан России и третьих стран.
При этом президенты РФ и Соединенных Штатов на саммите в Женеве договорились о необходимости иметь стабильные дипломатические платформы в столицах.
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