Посольство США в Москве ограничит предоставление консульских услуг после 1 августа

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С 1 августа посольство США не сможет оказывать консульские услуги в полном объеме из-за нехватки персонала. Об этом сообщил посол Соединенных Штатов в РФ Джон Салливан.
"После 1 августа у нас будет работать очень мало человек, в результате чего мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, я знаю, так нуждаются и американцы, и россияне", – сказал он в интервью телеканалу "Дождь".
По мнению дипломата, причиной нехватки сотрудников стал список недружественных стран, в который попали США и Чехия. Согласно соответствующему указу, оба государства потеряли возможность брать на работу в диппредставительства граждан России и третьих стран.
Посол напомнил, что президенты РФ и Соединенных Штатов на саммите в Женеве договорились о необходимости иметь стабильные дипломатические платформы в столицах.
Салливан также подчеркнул, что Москва и Вашингтон сейчас взаимодействуют по вопросу решения проблем с выдачей виз. Об этом же ранее сообщал замглавы российского внешнеполитического ведомства Евгений Иванов.
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