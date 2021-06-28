В Китае рассказали о межпартийной работе с Россией

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Россия и Китай ведут плодотворное взаимодействие по линии межпартийного сотрудничества, его можно назвать образцовым, заявил замглавы отдела международных связей ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Го Ечжо. Об этом сообщает Pravda.Ru.
"Межпартийное сотрудничество России и Китая характеризуется обширностью, высоким уровнем контактов, практическим содержанием диалога и стратегическим сотрудничеством. Оно является образцом межгосударственного диалога между партиями", – сказал он.
По словам Ечжо, межпартийная работа является важной составляющей отношений Москвы и Пекина, которая позволяет расширить управленческий опыт обеих сторон.
"КПК установила официальные отношения с входящими в Государственную думу "Единой Россией", КПРФ <...> и "Справедливой Россией" и развивает с ними сотрудничество в различных форматах", – отметил он.
Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что Пекин собирается усилить поддержку России на фоне ужесточения западных санкций в отношении Москвы. Вэньбинь уточнил, что Китай рассчитывает на дальнейшие конструктивные отношения между Россией и США, сейчас же Соединенные Штаты осуществляют однобокое давление.
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