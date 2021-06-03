В Китае назвали государство, которое сможет погубить Россию

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Названо государство, которое сможет погубить Россию. Об этом пишет китайская газета "Жэньминь жибао".
По мнению автора статьи, РФ является великой державой. Погубить такую страну может лишь она сама или Китай.
"Нет ни одной внешней силы, которая сможет одержать победу над ними", – заявил директор Китайского центра при Брукингском институте Ли Чэн в интервью автору статьи.
В материале также говорится, что в США не способны ослабить РФ и Китай с помощью разрыва отношений этих стран. При этом в Вашингтоне также не готовы объединиться с Москвой.
"Так называемый "союз с Россией в борьбе с Китаем" – это догадки лишь небольшого количества западных СМИ и деятелей", – утверждается в материале.
Автор статьи убежден, что союз США и России невозможен из-за исторической тенденции. Такой договор непременно провалится, заключается в материале.
Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин верит, что до 3035 года Соединенные Штаты перейдут под власть Китая. Об этом заявил президент США Джо Байден во время встречи с военнослужащими в Вирджинии.
До этого китайское издание Global Times предположило, что США ждет провал при конфликте с Россией и КНР. В материале отмечалось, что американская администрация старательно настраивает против Китая западное общество.
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