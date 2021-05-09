В Китае считают, что США ждет провал при конфликте с Россией и КНР

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
США ждет провал, если Россия и КНР объединят усилия в "отчаянной схватке с противником", пишет китайское издание Global Times.
В материале отмечается, что новая администрация США старательно настраивает против Китая не только американское, но и западное общество, а также способствует увеличению числа очагов конфронтации в мире.
"США надеются создать фундаментальную оппозицию мировым тенденциям, с помощью которой они смогут насильственно организовать миропорядок, в котором доминируют западные страны, исключая Китай и Россию", – подчеркивается в тексте статьи.
В то же время подобное для Вашингтона напоминает игру с огнем, так как современные Россия и Китай гораздо мощнее, чем некогда существовавший военный блок СССР и стран Восточной Европы.
В издании отметили, что стратегическое единство Китая и России будет в первую очередь направлено против гегемонии Соединенных Штатов, а убежденность других стран, что за их спиной стоят США является ложной.
Автор говорит о необходимости сделать отношения Пекина и Вашингтона сбалансированными, а также указывает на важность снижения конфронтации с Россией.
Ранее Китай пообещал поддержать Россию на фоне ужесточения западных санкций. В МИД КНР отметили, что рассчитывают на дальнейшие конструктивные отношения между Россией и США, сейчас же Соединенные Штаты осуществляют однобокое давление
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