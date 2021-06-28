В Китае оценили перспективы развития России под руководством Путина

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Высшее руководство Китая уверено в успешном развитии России под руководством Владимира Путина, заявил замглавы отдела международных связей Центрального комитета компартии КНР Го Ечжоу в ходе пресс-конференции в понедельник, 28 июня.

"Мы уверены, что под руководством президента Путина российский народ сможет добиться реализации всех поставленных задач государственного развития. <...> Мы с радостью наблюдаем, как Россия успешно поддерживает внутриполитическую стабильность, как жизнь россиян постоянно улучшается", – приводит его слова ТАСС.

Он также отметил, что российское руководство добилось весомых успехов в социально-экономическом развитии страны, а также заявил, что компартия Китая не забудет вклад РФ в революционное прошлое республики.

В мае этого года Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт началу строительства четырех новых энергоблоков на российских проектах Тяньваньской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу. Тогда президент России назвал мирный атом основой стратегического партнерства двух стран.