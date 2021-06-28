В Китае оценили перспективы развития России под руководством Путина

Фото: depositphotos/jackmalipan
Высшее руководство Китая уверено в успешном развитии России под руководством Владимира Путина, заявил замглавы отдела международных связей Центрального комитета компартии КНР Го Ечжоу в ходе пресс-конференции в понедельник, 28 июня.
"Мы уверены, что под руководством президента Путина российский народ сможет добиться реализации всех поставленных задач государственного развития. <...> Мы с радостью наблюдаем, как Россия успешно поддерживает внутриполитическую стабильность, как жизнь россиян постоянно улучшается", – приводит его слова ТАСС.
Он также отметил, что российское руководство добилось весомых успехов в социально-экономическом развитии страны, а также заявил, что компартия Китая не забудет вклад РФ в революционное прошлое республики.
В мае этого года Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт началу строительства четырех новых энергоблоков на российских проектах Тяньваньской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу. Тогда президент России назвал мирный атом основой стратегического партнерства двух стран.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: