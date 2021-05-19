Лидеры России и Китая дали старт строительству новых атомных блоков в КНР

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Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт началу строительства четырех новых энергоблоков на российских проектах Тяньваньской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу". Об этом сообщает RT.

Торжественная церемония состоялась в формате видеоконференции. "Начинайте", – сказал Си Цзиньпин. "Начинайте работу", – продолжил Путин.

Между тем российский лидер назвал мирный атом основой стратегического партнерства двух стран.

В начале марта Владимир Путин вместе со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом дали старт началу заливки бетона в основание третьего энергоблока АЭС "Аккую". "Мы придаем этому большое значение и условились с президентом Турции и далее оказывать проекту "Аккую" необходимое содействие и поддержку", – заявил тогда президент России.

