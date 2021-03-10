Путин и Эрдоган дали старт строительству третьего блока АЭС "Аккую"

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Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган дали старт началу заливки бетона в основание третьего энергоблока АЭС "Аккую". Об этом сообщает RT.

"Мы придаем этому большое значение и условились с президентом Турции и далее оказывать проекту "Аккую" необходимое содействие и поддержку", – заявил Путин.

Всего на площадке "Аккую" планируется строительство четырех энергоблоков. Первый реактор введут в эксплуатацию уже к концу 2023 года.

В 2018 году в Турции началось строительство АЭС "Аккую". Впервые подобный проект реализуют по модели BOO (build-own-operate, "строй-владей-эксплуатируй"). Российским компаниям будет принадлежать не менее 51% акций.

Ранее Путин и Эрдоган обсудили состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества. В ходе встречи была дана позитивная оценка ходу реализации совместных стратегических проектов, прежде всего в сфере энергетики.